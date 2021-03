Le spettacolari immagini dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall in Islanda (Di martedì 23 marzo 2021) Inattivo da 6mila anni, il vulcano Fagradalsfjall in Islanda ha ripreso a eruttare lo scorso weekend: situato a sud-ovest del paese, ad appena 40 chilometri di distanza dalla capitale Reykjavik, è localizzato in un’area in cui non si verificavano fenomeni da circa 800 anni, sebbene l’isola – che si trova lungo la linea di congiunzione tra due placche tettoniche, la nord-americana e l’euroasiatica – sia celebre per fenomeni di questo genere. Uno spettacolo naturale reso ancora più incredibile dal fatto che questo cratere non si trovi su una vera e propria montagna, ma in una valle: come si può vedere dalle foto qui sopra, l’eruzione ha provocato una sorta di fessura da cui la lava continua a sgorgare, per la gioia dei tanti curiosi locali che hanno potuto assistere al fenomeno in tranquillità a brevissima distanza, prima che la ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) Inattivo da 6mila anni, ilinha ripreso a eruttare lo scorso weekend: situato a sud-ovest del paese, ad appena 40 chilometri di distanza dalla capitale Reykjavik, è localizzato in un’area in cui non si verificavano fenomeni da circa 800 anni, sebbene l’isola – che si trova lungo la linea di congiunzione tra due placche tettoniche, la nord-americana e l’euroasiatica – sia celebre per fenomeni di questo genere. Uno spettacolo naturale reso ancora più incredibile dal fatto che questo cratere non si trovi su una vera e propria montagna, ma in una valle: come si può vedere dalle foto qui sopra, l’eruzione ha provocato una sorta di fessura da cui la lava continua a sgorgare, per la gioia dei tanti curiosi locali che hanno potuto assistere al fenomeno in tranquillità a brevissima distanza, prima che la ...

Ultime Notizie dalla rete : spettacolari immagini Aspettando il James Webb Telescope. Centaurus A ... ecco che dal nucleo di quella che è una galassia ellittica deforme, vediamo spettacolari getti di ... che consentirà ai ricercatori di scrutare attraverso il suo nucleo polveroso ottenendo immagini ad ...

nella vita bisogna essere fusi! " le spettacolari immagini riprese da un drone dell'eruzione... DAGONEWS eruzione fagradalsfjall in islanda 1 Le spettacolari immagini dell'eruzione del vulcano Fagradalsfjall, riprese dal drone di Bjorn Steinbekk, uno dei tanti turisti accorsi sulla penisola di Reykjanes, nel sud - ovest dell'Islanda, ...

Video: Russia, spettacolari immagini di eruzioni vulcaniche in Kamchatka L'Arena Tutti a vedere il vulcano Il Fagradasfjall continua ad attrarre persone. Complice la rapida diffusione planetaria delle spettacolari immagini dei fiumi di lava incandescente che continuano a fuoriuscire dal vulcano, frotte di ...

Islanda, le spettacolari immagini del vulcano in eruzione Moltissimi curiosi ne hanno approfittato per andare a vedere da vicino lo spettacolo. Il vulcano non eruttava da 900 anni Tantissimi curiosi si sono arrampicati per guardare da vicino - Ansa /Corriere ...

