Le prime dosi di vaccino raggiungono anche la Papua Nuova Guinea. Il video (Di martedì 23 marzo 2021) Le prime dosi di vaccino raggiungono anche la Papua Nuova Guinea Milano, 23 mar. (askanews) – Le prime dosi di vaccino hanno raggiunto anche la Papua Nuova Guinea. Il carico di 8.000 fiale di Astrazeneca, partito dall’Australia, permetterà di dare il via alla vaccinazione del personale sanitario. Lo Stato del Pacifico per quasi un anno è stato risparmiato dalla pandemia, ma ora ci sono migliaia di contagi che vengono gestiti con difficoltà da un sistema sanitario poco organizzato. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) LedilaMilano, 23 mar. (askanews) – Ledihanno raggiuntola. Il carico di 8.000 fiale di Astrazeneca, partito dall’Australia, permetterà di dare il via alla vaccinazione del personale sanitario. Lo Stato del Pacifico per quasi un anno è stato risparmiato dalla pandemia, ma ora ci sono migliaia di contagi che vengono gestiti con difficoltà da un sistema sanitario poco organizzato. (Testo eAskanews)

Advertising

regionetoscana : #covid19 Anticorpi #monoclonali per pazienti non ospedalizzati: in arrivo le prime 1080 dosi destinate alla… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Sandra Gallina, capo negoziatore dell'Ue sui vaccini, rivela qualche verità su AstraZeneca: Le prime dosi dovevano arriva… - Giornaleditalia : Le prime dosi di vaccino raggiungono anche la Papua Nuova Guinea - Pol_INcorrect_ : @bordoni_russia Intanto come procede l'accordo per produrre lo sputnik anche in Italia? Quando usciranno le prime d… - CRToscana : RT @regionetoscana: #covid19 Anticorpi #monoclonali per pazienti non ospedalizzati: in arrivo le prime 1080 dosi destinate alla #Toscana.… -