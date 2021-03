Le previsioni meteo per il 23 marzo: vento forte e neve sferzano Centro e Sud (Di martedì 23 marzo 2021) Ultimo giorno di freddo e maltempo prima che, da mercoledì, il cosiddetto impulso artico lasci il passo a condizioni meteo migliori, per martedì 23 marzo le previsioni di Protezione Civile ed Aeronautica Militare indicano temperature basse, neve e venti forti di burrasca con mareggiate sulle coste esposte. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri lunedì 22 marzo e valido per tutto oggi martedì 23 marzo segnala meteo avverso per venti di burrasca. Nello stesso documento è indicata un’allerta meteo gialla sul Basso Fortore in Puglia, sulle coste della Basilicata, sul tratto Ionico della Calabria e sulla Sicilia orientale. Ancora venti di burrasca e ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021) Ultimo giorno di freddo e maltempo prima che, da mercoledì, il cosiddetto impulso artico lasci il passo a condizionimigliori, per martedì 23ledi Protezione Civile ed Aeronautica Militare indicano temperature basse,e venti forti di burrasca con mareggiate sulle coste esposte. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri lunedì 22e valido per tutto oggi martedì 23segnalaavverso per venti di burrasca. Nello stesso documento è indicata un’allertagialla sul Basso Fortore in Puglia, sulle coste della Basilicata, sul tratto Ionico della Calabria e sulla Sicilia orientale. Ancora venti di burrasca e ...

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Meteo Liguria, in arrivo nuvole e piovaschi ma temperature in aumento L'alta pressione è in graduale rinforzo sul Mediterraneo occidentale ma correnti umide portano nuvole e qualche piovasco sulla Liguria. Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 23 marzo 2021 Al mattino cielo a tratti nuvoloso sul settore centro - occidentale, segnatamente tra savonese, genovese e interno ...

Meteo Liguria: mattina nuvolosa nel savonese, schiarite nel pomeriggio previsioni Liguria. Alta pressione in nuovo rinforzo sul comparto occidentale europeo. Sulla Liguria, locali disturbi nuvolosi a ponente nella prima parte di giornata. Lo affermano le previsioni del Centro Limet. Sull'Europa occidentale è in nuovo rinforzo l'alta pressione, la quale impedisce alle perturbazioni atlantiche di penetrare nel Mediterraneo. Correnti di aria più fredda ...

Meteo: TEMPERATURE, dal FREDDO INVERNALE al CALDO IMPROVVISO. Le PREVISIONI per i PROSSIMI GIORNI iLMeteo.it Previsioni meteo Abruzzo martedì 23 marzo In Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera, mentre annuvolamenti si manifesteranno al mattino sulle zone pedecollinari del ...

