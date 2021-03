Le polemiche? In soffitta, Ibra ha già riconquistato la Svezia. E quel 10 'rifiutato'... (Di martedì 23 marzo 2021) 'Il miglior Zlatan di tutti i tempi'. 'La conferenza stampa più bella che abbia mai fatto Zlatan'. Due dei tanti titoli sui giornali svedesi il giorno dopo le parole di Ibrahimovic. Dopo quasi cinque ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) 'Il miglior Zlatan di tutti i tempi'. 'La conferenza stampa più bella che abbia mai fatto Zlatan'. Due dei tanti titoli sui giornali svedesi il giorno dopo le parole dihimovic. Dopo quasi cinque ...

