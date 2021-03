Le parole di Leone dopo la nascita della sorellina Vittoria sono la più tenera delle reazioni (Di martedì 23 marzo 2021) “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore”. Così Leone saluta la nascita della sorella Vittoria nelle storie pubblicate da mamma Chiara Ferragni su Instagram. È nata infatti la secondogenita dell’imprenditrice digitale e del rapper Fedez. A dare l’annuncio sono stati proprio i genitori via social: “La nostra Vittoria”, si legge nel messaggio accompagnato da un cuore e da una foto della alla piccola in braccio alla madre e con la mano del padre a cercare la presa della manina. Nel giro di qualche minuto il post ha fatto incetta di like e commenti, tra cui quelli di star della musica come Dua Lipa e Francesca Michielin (che a Sanremo si è classificata seconda in duetto con Fedez). Solo tre giorni con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “Ciao mamma e papà, ciao. Vi aspetto con amore”. Cosìsaluta lasorellanelle storie pubblicate da mamma Chiara Ferragni su Instagram. È nata infatti la secondogenita dell’imprenditrice digitale e del rapper Fedez. A dare l’annunciostati proprio i genitori via social: “La nostra”, si legge nel messaggio accompagnato da un cuore e da una fotoalla piccola in braccio alla madre e con la mano del padre a cercare la presamanina. Nel giro di qualche minuto il post ha fatto incetta di like e commenti, tra cui quelli di starmusica come Dua Lipa e Francesca Michielin (che a Sanremo si è classificata seconda in duetto con Fedez). Solo tre giorni con ...

Advertising

IlMondodellaTV : Le prime parole del fratello maggiore #Leone ?? Ma la dolcezza?!?!? ???????????????? #chiaraferragni #fedez #vittoria… - _Mille_Parole_ : #BenvenutaVittoriaFerragnez #Fedez #chiaraferragni #ferragnez #Leone Auguri a Fedez Chiara per la loro piccola Vi… - _Mille_Parole_ : #BenvenutaVittoriaFerragnez #Fedez #chiaraferragni #ferragnez #Leone Auguri a Fede e Chiara per la loro piccola Vi… - AmiciMilan : Ai microfoni di un'emittente turca all'aeroporto di Istanbul,il centrocampista rossonero ha parlato del legame che… - Simone_Giannasi : @scorpiondag Grazie per le belle parole! Dopotutto la fierezza fa parte di me essendo del segno del Leone ma non è… -