Le parole di Andrea Scanzi a Cartabianca: «Ho dato io la notizia su Facebook. Altro che furbetto del vaccino, sono il demente del vaccino» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ultimo, almeno in senso cronologico, capitolo del caso Andrea Scanzi. In collegamento con gli studi della trasmissione Cartabianca, in onda su Rai 3, il giornalista ha risposto alle polemiche che lo hanno travolto a partire dal 20 marzo, da quando cioè ha spiegato sui social network di aver appena ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca. «La notizia l’ho data io. sono il demente del vaccino. Ho fatto una cosa che mi sembrava bella per gli italiani, dicendo loro “Italiani non abbiate paura”». Scanzi ha raccontato di essere entrato nelle liste dei panchinari del vaccino dopo che a fine febbraio si era messo a disposizione dell’Asl e del suo medico curante, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ultimo, almeno in senso cronologico, capitolo del caso. In collegamento con gli studi della trasmissione, in onda su Rai 3, il giornalista ha risposto alle polemiche che lo hanno travolto a partire dal 20 marzo, da quando cioè ha spiegato sui social network di aver appena ricevuto una dose delAstraZeneca. «Lal’ho data io.ildel. Ho fatto una cosa che mi sembrava bella per gli italiani, dicendo loro “Italiani non abbiate paura”».ha raccontato di essere entrato nelle liste dei panchinari deldopo che a fine febbraio si era messo a disposizione dell’Asl e del suo medico curante, ...

