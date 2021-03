Le nipoti di Lady D modelle per Lorenzo Serafini (Di martedì 23 marzo 2021) La nuova collezione Primavera/Estate 2021 di Lorenzo Serafini ha delle modelle d’eccezione. Si chiamano Lady Amelia Windsor, Lady Amelia ed Eliza Spencer, e i loro cognomi risuonano piuttosto familiari. Sono, infatti, le nipoti di Lady D (pronipoti, per essere precisi) e sono le protagoniste della campagna pubblicitaria di Philosophy firmata da Lorenzo Serafini. Il loro Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) La nuova collezione Primavera/Estate 2021 diha delled’eccezione. Si chiamanoAmelia Windsor,Amelia ed Eliza Spencer, e i loro cognomi risuonano piuttosto familiari. Sono, infatti, lediD (pro, per essere precisi) e sono le protagoniste della campagna pubblicitaria di Philosophy firmata da. Il loro

Advertising

AuroraDelVento : RT @vogue_italia: Le nipoti di Lady D hanno davvero stile ?? Clic per i dettagli sui loro ultimi outfit - zazoomblog : Kitty Amelia ed Eliza Spencer: le tre nipoti di Lady Diana ambasciatrici di bellezza - #Kitty #Amelia #Eliza… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Le nipoti di Lady D hanno davvero stile ?? Clic per i dettagli sui loro ultimi outfit - vogue_italia : Le nipoti di Lady D hanno davvero stile ?? Clic per i dettagli sui loro ultimi outfit - IOdonna : Il royal look del giorno. Eliza e Amelia Spencer (nipoti di Lady D) vestono made in Italy -