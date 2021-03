Lazio | Latina | Frosinone | Rieti e Viterbo; ecco dove fare il vaccino e quale farmaco iniettano

(Di martedì 23 marzo 2021) Oltre ai centri vaccinali delle sei Asl di Roma, ce se sono altri sparsi in tutto ilper la somministrazione dei vaccini. Sono quelli gestiti dalle Asl di. In...

"Ai giorni precedenti la sospensione del vaccino AstraZeneca, stando ai dati riferiti all'ultimo tavolo regionale e pubblicati sul sito Salute Lazio, nella Regione erano stati vaccinati circa 47mila ...Oltre ai centri vaccinali delle sei Asl di Roma, ce se sono altri sparsi in tutto il Lazio per la somministrazione dei vaccini. Sono quelli gestiti dalle Asl di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. In.