Lazio, il caos tamponi può costare caro: rischio penalizzazione (Di martedì 23 marzo 2021) Si avvicina la resa dei conti per la questione tamponi in casa Lazio: venerdì le prime decisioni della Procura Federale. penalizzazione in arrivo? Si addensano nubi sulla Capitale, in particolare nei pressi di Formello: il gran momento di forma della Lazio in campionato potrebbe subire una forte battuta d'arresto dopo le decisioni della Procura Federale in merito alla querelle tamponi risalente allo scorso autunno. Il Messaggero nell'edizione odierna fa il punto sui possibili rischi, sportivi e giudiziari, in cui la Lazio potrebbe incorrere già dal prossimo venerdì. Il primo a rischiare sarebbe proprio il patron Claudio Lotito: in caso di deferimento per più di 12 mesi, il presidente dei biancocelesti potrebbe addirittura incorrere nell'inibizione perenne da ogni carica ...

