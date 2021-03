Lazio, caso tamponi: la Procura federale chiederà una penalizzazione (Di martedì 23 marzo 2021) caso tamponi, la Procura federale può chiedere la penalizzazione di sei punti per la Lazio e l’inibizione del presidente Lotito L’appuntamento è stato fissato: il 26 marzo la Lazio si difenderà dalle accuse avanzate dalla Procura federale, relative al caso tamponi. Intanto, però, Il Messaggero fa sapere – sulle colonne dell’edizione odierna – che potrebbe essere chiesta una penalizzazione di sei punti per la squadra d’Inzaghi: ipotesi che l’avvocato Gentile vuole evitare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 A rischiare non poco è anche il Presidente Lotito: per lui la Procura può chiedere l’inibizione e perdere ogni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021), lapuò chiedere ladi sei punti per lae l’inibizione del presidente Lotito L’appuntamento è stato fissato: il 26 marzo lasi difenderà dalle accuse avanzate dalla, relative al. Intanto, però, Il Messaggero fa sapere – sulle colonne dell’edizione odierna – che potrebbe essere chiesta unadi sei punti per la squadra d’Inzaghi: ipotesi che l’avvocato Gentile vuole evitare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 A rischiare non poco è anche il Presidente Lotito: per lui lapuò chiedere l’inibizione e perdere ogni ...

