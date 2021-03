Lavoro, Orlando: la priorità adesso è la difesa della capacità economica del Paese (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che al momento la priorità è la difesa della capacità economica del Paese. “Dobbiamo avere grande attenzione alle condizioni dei lavoratori – ha detto in occasione di un incontro con la stampa estera – ma la guerra contro il virus mette al primo posto il tema della difesa della capacità produttiva”. Per Orlando oggi sono disponibili strumenti migliori di quelli della crisi del 2008: “il superamento di alcune posizioni, come la politica di austerità, ci consente di fronteggiare questa crisi con strumenti più adeguati. La crisi però sarà più forte e la sfida non sarà meno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro delAndreaha dichiarato che al momento laè ladel. “Dobbiamo avere grande attenzione alle condizioni dei lavoratori – ha detto in occasione di un incontro con la stampa estera – ma la guerra contro il virus mette al primo posto il temaproduttiva”. Peroggi sono disponibili strumenti migliori di quellicrisi del 2008: “il superamento di alcune posizioni, come la politica di austerità, ci consente di fronteggiare questa crisi con strumenti più adeguati. La crisi però sarà più forte e la sfida non sarà meno ...

Advertising

Open_gol : «Bisogna affermare in modo chiaro e forte che lo smart working è lavoro a tutti gli effetti in termini di fatica, d… - DividendProfit : Lavoro, Orlando: la priorità adesso è la difesa della capacità economica del Paese - Nicola23453287 : RT @Teresat73540673: Due i 'ministri di Sergio Mattarella'. Ci sarebbe infatti la mano del PDR dietro la presenza nel governo dei due espon… - MunarrizJoseba : RT @AngeliniPhIT: ?? Il Ministro @AndreaOrlandosp descrive il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le proposte, misure per i giova… - ItalCom_ : RT @Primaonline: -