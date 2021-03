Lavori usuranti: le istruzioni Inps per la domanda di pensione (Di martedì 23 marzo 2021) In scadenza il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di Lavori usuranti, ovvero quei Lavori definiti particolarmente faticosi e pesanti. Infatti, l’1 maggio 2021 è l’ultimo giorno entro il quale i predetti lavoratori possono presentare la domanda di pensionamento in caso di maturazione dei requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Si precisa, sin da ora, che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto Lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 marzo 2021) In scadenza il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di, ovvero queidefiniti particolarmente faticosi e pesanti. Infatti, l’1 maggio 2021 è l’ultimo giorno entro il quale i predetti lavoratori possono presentare ladi pensionamento in caso di maturazione dei requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Si precisa, sin da ora, che lapuò essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svoltoparticolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alladi anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole ...

Pensioni per chi fa lavori usuranti: requisiti e scadenza per la domanda 2021 Novità per chi svolge lavori usuranti: l' Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di pensionamento per chi svolge lavori particolarmente faticosi e pesanti, i cosiddetti lavori usuranti.

Pensioni, spunta la "data X": ecco chi può andare via subito Nell'incertezza del dopo Quota 100 occorre fare attenzione alle scadenze del 2021 per poter lasciare tutto e andare in pensione in anticipo.

