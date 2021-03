Lavori in corso per la Pax Atlantica. Katherine Tai chiama Dombrovskis (Di martedì 23 marzo 2021) Nel giorno di Tony Blinken alla Nato e del primo bilaterale Italia-Usa dell’era targata Joe Biden, c’è anche l’avvicinamento tra Bruxelles e Washington sul fronte commerciale. Ne ha parlato alla Cnbc il titolare del dossier per l’Ue, il commissario Valdis Dombrovskis raccontando del colloquio avuto ieri con Katherine Tai, fresca di conferma del Senato americano (con 98 voti a favore e 0 contrari) per la nomina a US Trade representative. Come raccontato su queste colonne, la “Pax Atlantica” comincia dall’aerospazio. A inizio mese, la nuova intesa tra le due sponde dell’Atlantico è stata sancita dal colloquio tra Ursula von der Leyen e Joe Biden, coronata nell’accordo per mettere fine (per quattro mesi) alla guerra commerciale innestata dalla diatriba sugli aiuti di Stato ai due colossi del trasporto aereo: Airbus e Boeing. Già allora la ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Nel giorno di Tony Blinken alla Nato e del primo bilaterale Italia-Usa dell’era targata Joe Biden, c’è anche l’avvicinamento tra Bruxelles e Washington sul fronte commerciale. Ne ha parlato alla Cnbc il titolare del dossier per l’Ue, il commissario Valdisraccontando del colloquio avuto ieri conTai, fresca di conferma del Senato americano (con 98 voti a favore e 0 contrari) per la nomina a US Trade representative. Come raccontato su queste colonne, la “Pax” comincia dall’aerospazio. A inizio mese, la nuova intesa tra le due sponde dell’Atlantico è stata sancita dal colloquio tra Ursula von der Leyen e Joe Biden, coronata nell’accordo per mettere fine (per quattro mesi) alla guerra commerciale innestata dalla diatriba sugli aiuti di Stato ai due colossi del trasporto aereo: Airbus e Boeing. Già allora la ...

