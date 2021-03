Laura Boldrini risponde alle accuse delle ex collaboratrici: “Ricostruzione che non risponde alla realtà. Sono dispiaciuta” (Di martedì 23 marzo 2021) “Sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una Ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà delle cose e per replicare”. È il commento di Laura Boldrini all’articolo de Il Fatto Quotidiano, che ha raccolto le accuse di una ex colf e di una collaboratrice parlamentare nei confronti dell’ex presidente della Camera. “Siamo state maltrattate e malpagate” hanno detto le due donne, le cui testimonianze si aggiungono a quelle di altri collaboratori dell’esponente del Pd, che però hanno preferito restare anonimi. “Sono davvero dispiaciuta: si tratta di due collaboratrici valide, in ambiti ovviamente totalmente diversi – ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Sto preparando una nota ufficiale perre a unadei fatti che noncose e per replicare”. È il commento diall’articolo de Il Fatto Quotidiano, che ha raccolto ledi una ex colf e di una collaboratrice parlamentare nei confronti dell’ex presidente della Camera. “Siamo state maltrattate e malpagate” hanno detto le due donne, le cui testimonianze si aggiungono a quelle di altri collaboratori dell’esponente del Pd, che però hanno preferito restare anonimi. “davvero: si tratta di duevalide, in ambiti ovviamente totalmente diversi – ha sottolineato ...

