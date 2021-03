La vittoria di Antonio | un sabato sera al Ruggi per ottenere la dose di vaccino

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 23 marzo 2021) di Davide Gatto Dopo un avvio caratterizzato da carenza di dosi da iniettare, il caso AstraZeneca, la campagna vaccinale contro il Covid19 sta iniziando a decollare in tutti gli ospedali del Paese. Nella giornata di ieri, abbiamo seguito in incognito la procedura di vaccinazione presso il centro vaccinale allestito neld’Aragona, il principale ospedale della Città di Salerno. La strada è sgombra e le strutture dell’ospedale esterne non sono affollate, procedendo verso la zona di triage si inizia a trovare qualche addetto e qualche famiglia che accompagnava il loro ultra ottantenne in procinto di ricevere il. Ad accogliere le persone degli addetti che controllano l’effettivo stato di prenotazione. A ricevere ladi, un ...