La Valle Seriana diventa area interna? L’assemblea dei sindaci vota la candidatura (Di martedì 23 marzo 2021) La Strategia Nazionale per le Aree Interne è una politica di sviluppo e coesione che mira a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico delle cosiddette “aree interne” del nostro Paese. Queste ultime sono territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali, ma che coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione. Realtà numericamente importanti dunque, che da qualche anno sono oggetto di progetti mirati di sviluppo. La Comunità Montana Valle Seriana, in collaborazione con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, ha impostato un progetto di ampio respiro per presentare la candidatura del territorio della Valle ad area ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) La Strategia Nazionale per le Aree Interne è una politica di sviluppo e coesione che mira a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico delle cosiddette “aree interne” del nostro Paese. Queste ultime sono territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali, ma che coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione. Realtà numericamente importanti dunque, che da qualche anno sono oggetto di progetti mirati di sviluppo. La Comunità Montana, in collaborazione con il GALe dei Laghi Bergamaschi, ha impostato un progetto di ampio respiro per presentare ladel territorio dellaad...

ValserianaNews : La Comunità Montana Valle Seriana, in collaborazione con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi candida la Va… - Yon_Yonson71 : In Valle Seriana, epicentro della prima ondata, le persone vaccinate sono meno dell'8%. Il modello Bertolaso. Ma an… - gioacchinobelli : @RegLombardia cioè la mia amica che fa Gorle (bg) più vicina alla valle Seriana che si sposterà a PONTE SAN PIETRO… - Spaitz : Il @Tg1Rai definisce #Clusone, la capitale dell'alta Valle Seriana e capoluogo della comunità montana, un 'piccolo paese'. Vabbeh... - PinoJazzing : @dilvabottero In effetti ero in sala telai e le stoffe erano veramente di elevata qualità. Da Bergamasco della Vall… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Seriana Vaccini anti Covid, le centinaia di folli traversate per gli anziani "C'è chi abita in Valle Brembana e si deve recare a Clusone o Chiuduno e viceversa dall'alto Sebino o dalla Valle Seriana fino a Sant'Omobono. Una coppia di Varese - dice l'assessore - è stata ...

Nembro, doglie improvvise e subito il parto: Chiara nasce nel parcheggio dell'Esselunga Una bimba, di nome Chiara, è nata nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro (Bergamo) , mentre i genitori raggiungevano l'ospedale di Seriate dall'alta valle Seriana, nel territorio che, un anno fa, era l'epicentro del coronavirus . La mamma e il papà si erano messi in auto all'alba, alle prime contrazioni, per raggiungere l'ospedale ma la piccola, ...

Comunità Montana e Gal candidano la Val Seriana a diventare "Area interna" Valseriana News Comunità Montana e Gal candidano la Val Seriana a diventare “Area interna” La Comunità Montana Valle Seriana, in collaborazione con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi candida la Valle Seriana a diventare"Area interna". La Strategia Nazionale per le Aree Interne è ...

Valbondione, chiuso un tratto di pista ciclabile fino a dicembre La chiusura fino a dicembre di un tratto di pista ciclopedonale nel territorio del Comune di Valbondione ha suscitato le perplessità del consigliere di maggioranza Walter Semperboni.

"C'è chi abita inBrembana e si deve recare a Clusone o Chiuduno e viceversa dall'alto Sebino o dallafino a Sant'Omobono. Una coppia di Varese - dice l'assessore - è stata ...Una bimba, di nome Chiara, è nata nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro (Bergamo) , mentre i genitori raggiungevano l'ospedale di Seriate dall'alta, nel territorio che, un anno fa, era l'epicentro del coronavirus . La mamma e il papà si erano messi in auto all'alba, alle prime contrazioni, per raggiungere l'ospedale ma la piccola, ...La Comunità Montana Valle Seriana, in collaborazione con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi candida la Valle Seriana a diventare"Area interna". La Strategia Nazionale per le Aree Interne è ...La chiusura fino a dicembre di un tratto di pista ciclopedonale nel territorio del Comune di Valbondione ha suscitato le perplessità del consigliere di maggioranza Walter Semperboni.