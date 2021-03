La sentenza che cambia tutto. Sospeso chi non si fa il vaccino (Di martedì 23 marzo 2021) Alessandro Imperiali Due infermieri e otto operatori sociosanitari sono stati sospesi dal loro posto di lavoro perchè hanno rifiutato di vaccinarsi. E la sentenza del giudice dà ragione alle Rsa Agli operatori sanitari delle Rsa non è concesso rifiutare il vaccino, pena la sospensione dello stipendio. Questa è la sentenza emessa dal giudice di Belluno. Il caso Due infermieri e otto operatori sociosanitari no vax, dipendenti di due case di riposo del territorio (la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l. e la Sedico Servizi), hanno rifiutato, lo scorso febbraio, di farsi somministrare la prima dose del vaccino Pfizer. La reazione delle direzioni delle Rsa, dopo il loro netto rifiuto alla vaccinazione, è stata, prima, mettere i dieci dipendenti in ferie forzate e poi sottoporli alla visita del medico del ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Alessandro Imperiali Due infermieri e otto operatori sociosanitari sono stati sospesi dal loro posto di lavoro perchè hanno rifiutato di vaccinarsi. E ladel giudice dà ragione alle Rsa Agli operatori sanitari delle Rsa non è concesso rifiutare il, pena la sospensione dello stipendio. Questa è laemessa dal giudice di Belluno. Il caso Due infermieri e otto operatori sociosanitari no vax, dipendenti di due case di riposo del territorio (la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l. e la Sedico Servizi), hanno rifiutato, lo scorso febbraio, di farsi somministrare la prima dose delPfizer. La reazione delle direzioni delle Rsa, dopo il loro netto rifiuto alla vaccinazione, è stata, prima, mettere i dieci dipendenti in ferie forzate e poi sottoporli alla visita del medico del ...

