La scommessa del governo Draghi sulla ripresa | il ministro Franco | «Stop graduale dagli aiuti Covid entro la fine dell’anno»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 marzo 2021) Le misure di sostegno economico per la crisi economica innescatasi con la pandemia di Coronavirus andranno via via riducendosi fino a estinguersi, in modo, «verso ladel 2021». A riferirlo è ildell’Economia Daniele, a margine di un evento organizzato da Bloomberg. Dopo il calo del Pil nel primo trimestre, secondo le stime, si attende infatti «unanel secondo trimestre, seguita da un’accelerazione dal mese di settembre in poi». «Dopo il Dl Sostegni in cui abbiamo varato misure per 1,5 punti percentuali di Pil – ha spiegato l’ex direttore generale di Bankitalia -, saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane, in vista di une progressivo riassorbimento deglinella seconda metà ...