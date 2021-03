La Roche: 'Il cocktail di monoclonali riduce del 70% ricoveri e decessi' (Di martedì 23 marzo 2021) Un importante risultato sulle cure per il Covid arriva dall'azienda farmaceutica svizzera Roche che ha studiato la risposta agli anticorpi monoclonali del Covid nei pazienti non ospedalizzati. Lo ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Un importante risultato sulle cure per il Covid arriva dall'azienda farmaceutica svizzerache ha studiato la risposta agli anticorpidel Covid nei pazienti non ospedalizzati. Lo ...

Advertising

Ultron65 : RT @AndFranchini: Covid-19, cocktail anticorpi di Regeneron e Roche efficace in trattamento malattia - value4valuables : RT @MilanoFinanza: Cocktail di farmaci di Roche efficace contro il Covid-19 - AndFranchini : Covid-19, cocktail anticorpi di Regeneron e Roche efficace in trattamento malattia - IacobellisT : Sputnik:Anticorpi monoclonali, risultati promettenti per il cocktail anti-Covid sviluppato da Roche - susy19711 : RT @MilanoFinanza: Cocktail di farmaci di Roche efficace contro il Covid-19 -