La Regione Lazio per il rilancio del turismo (Di martedì 23 marzo 2021) Valentina Corrado, Assessore al turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa: il “settore piegato da pandemia, rilanciamolo!” Il 23 marzo la Regione ha pubblicato un Avviso di interventi per la grave crisi e a sostegno dei danni dovuti all’Emergenza covid-19. Per ogni dettaglio e tutte le informazioni necessarie su come accedere al Bando si veda il sito della Regione Lazio turismo. Sono contributi per un totale di 1 milione di euro a supporto di attività e iniziative svolte a determinate promozioni, dei territori nel settore turismo, tenuto conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico del triennio 2020-2022.I fondi sono rivolti al sostegno del territorio regionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei più importanti ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Valentina Corrado, Assessore al, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa: il “settore piegato da pandemia, rilanciamolo!” Il 23 marzo laha pubblicato un Avviso di interventi per la grave crisi e a sostegno dei danni dovuti all’Emergenza covid-19. Per ogni dettaglio e tutte le informazioni necessarie su come accedere al Bando si veda il sito della. Sono contributi per un totale di 1 milione di euro a supporto di attività e iniziative svolte a determinate promozioni, dei territori nel settore, tenuto conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico del triennio 2020-2022.I fondi sono rivolti al sostegno del territorio regionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei più importanti ...

