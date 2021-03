La regina Elisabetta ha scelto i nomi dei suoi due nuovi corgi (Di martedì 23 marzo 2021) Sono arrivati a Windsor a inizio marzo, e allora dei due nuovi corgi della regina Elisabetta non si sapeva quasi nulla, tranne che le hanno ridato il sorriso dopo giorni durissimi, mentre il principe Filippo era in ospedale e stava scoppiando la bomba dell’intervista di Meghan Markle e del principe Harry da Oprah Winfrey. Ora, però, mentre le acque sembrano essersi finalmente calmate, arrivano i primi dettagli sui due nuovi cagnolini della sovrana. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Sono arrivati a Windsor a inizio marzo, e allora dei due nuovi corgi della regina Elisabetta non si sapeva quasi nulla, tranne che le hanno ridato il sorriso dopo giorni durissimi, mentre il principe Filippo era in ospedale e stava scoppiando la bomba dell’intervista di Meghan Markle e del principe Harry da Oprah Winfrey. Ora, però, mentre le acque sembrano essersi finalmente calmate, arrivano i primi dettagli sui due nuovi cagnolini della sovrana.

