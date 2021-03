La put***a di tua madre L' inviato di Striscia entra alla festa clandestina del negazionista | finisce in disgrazia | Video

(Di martedì 23 marzo 2021) Da "Io apro" a "io insulto".la notizia manda in onda il servizio di Max Laudadio su un ristorante aperto per laprivata di unCovid di Varese, in sfregio a tutte le regole su assembramenti e mascherine. L'del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, aveva già mostrato l'iniziativa "politica" che sulla scia di quella a livello nazionale a metà gennaio, pubblicizzata come forma di protesta contro le politiche del governo su ristori e chiusure di bar e ristoranti, aveva poi portato all'estremo la battaglia, violando apertamente la legge. Sì, perché la manizione locale era diventata in realtà una lista Telegram di locali sempre aperti,faccia degli orari e delle zone rosse. Le telecamere di ...

Advertising

Brawnale1 : RT @Dr_Hat89: @FBiasin Sai cosa fa ridere? Che 'rigore imbarazzante' e 'tua mamma fa la put...na a Napoli' valgano entrambe due giornate di… - Dr_Hat89 : @FBiasin Sai cosa fa ridere? Che 'rigore imbarazzante' e 'tua mamma fa la put...na a Napoli' valgano entrambe due giornate di squalifica. - 13lvdk : @GLUEDJEN è il modo in cui faccio propaganda i put that mf ‘e’ davanti a qualsiasi cosa per colpa tua -

Ultime Notizie dalla rete : put***a tua

Liberoquotidiano.it

... taking those losses if he treats you right I wannayou into ... hand intight glove I wish that I could fix it, I could fix it ... numero per tutta la notte Sono sempre nellasquadra, ti copro ...Achille Lauro " Marilù: il testo Permadre era un figlio di*ana Sì, per lei dovevi avere di più E poi cosa vuol dire essere mamma Adesso l'hai capito anche tunonna e il suo maglione...