La prima foto di Vittoria Lucia Ferragni | la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

È nata Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e di Chiara Ferragni. La sorellina di Leone Lucia Ferragni ha visto la luce questa mattina, martedì 23 marzo 2021, ed è già una star. La prima foto della piccola è stata condivisa da papà Fedez sui social negli scorsi minuti e ha raggiunto migliaia di like e di commenti. Quasi un milione di like in meno di 10 minuti e oltre 30 mila commenti, tanti sono i messaggi entusiasti dei fan dei Ferragnez. Fiocco rosa in casa: "23 Marzo 2021. La nostra Vittoria", scrive Fedez mentre stringe tra le braccia la seconda creatura avuta dal matrimonio felice con Chiara Ferragni.

