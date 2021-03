La palestra nel grande prato del quartiere divide San Fruttuoso (Di martedì 23 marzo 2021) La futura palestra comunale di San Fruttuoso divide il quartiere. E i cittadini scendono in strada e manifestano. L'ultimatum che il Comune di Monza ha dato alle consulte in merito all'approvazione di ... Leggi su monzatoday (Di martedì 23 marzo 2021) La futuracomunale di Sanil. E i cittadini scendono in strada e manifestano. L'ultimatum che il Comune di Monza ha dato alle consulte in merito all'approvazione di ...

Advertising

laltracalabria : Divario #Nord-#Sud. Una palestra oratoria (continua) per... gattopardi? È dal #2giugno1946 - da quando cioè l'… - infoitsalute : Controlli Covid nel Sorano: 11 atleti in una palestra a Monte San Giovanni Campano. Raffica di multe - undercharon : ho bisogno di andare in palestra perché mi sono rotta il cazzo a stare nel letto a guardare serie tv - tiptouis : @hgoldensoul Di essersi intrufolata nel Savoia e aver incontrato una signora francese che l’ha portata nella palestra dove stava Harry ?? - GioiaSesto : RT @7princ_8: Filippo che non si capisce se è vestito per andare in montagna, al mare o se sta andando a fare palestra! Ma nel dubbio noi… -