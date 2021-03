La nuova Nato di Biden spinge Putin tra le braccia di Xi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Altro che Sleepy Joe, come lo chiamava canzonandolo Donald Trump. I primi mesi di Joealla Casa Bianca hanno generato novità nel quadro politico internazionale che sono sotto gli occhi di tutti: un ritorno al multilateralismo a guida Usa verso gli alleati nell’Indo-Pacifico e in Europa; un atteggiamento sempre più duro verso Cina e Russia; una rinnovata spinta al contrasto ai regimi autocratici tramite la promozione dei valori democratici; la volontà di collaborare sui temi che riguardano l’umanità, come il cambiamento climatico e i suoi impatti sulla salute. È in questa cornice che bisogna guardare allalanciata oggi dal segretario generale Jens Stoltenberg e dal segretario di Stato americano Antony Blinken: un’alleanza transatlantica che da qui al 2030 dovrà affrontare “le grandi sfide globali” del nostro tempo, ...