La moglie | il sicario e il delitto | quella miscela che uccise Maurizio Gucci

(Di martedì 23 marzo 2021) Francesca Bernasconi Il 27 marzo del 1995 un killer. Per il suo omicido venne condanna l'exPatrizia Reggiani, accusata di aver assoldato un, tramite diversi intermediari. La storia del caso che diventerà un film Soldi, rancore e timore. Sono queste le tre componenti della "esplosiva" che hanno portato, la mattina del 27 marzo 1995, alla morte di, l'imprenditore italiano presidente dell'omonima casa di moda fino al 1993, ucciso mentre entrava nello stabile di via Palestro a Milano, dove aveva lo studio. Un omicidio che aveva condotto in carcere l'exdell'uomo, Patrizia Reggiani, accusata di essere la mandante del, e altre quattro ...

...secondo cui Claudio Nanni avrebbe pagato il 53enne Pierluigi Barbieri solo per mettere paura all'ex, non per toglierle la vita. Una ricostruzione che cozza con la confessione del: '...Nanni avrebbe dovuto prelevare la figlia convivente dell'exall'alba e spianare la strada al ...per quella causa da 100.000 euro riferita alle vecchie attività familiari era stato il...Da Lady Gaga alla realtà: la vera storia dietro al film. Nel 1995 Maurizio Gucci venne ucciso. Condannata anche l'ex moglie Patrizia Reggiani ...Due precedenti tentativi di uccidere la donna erano falliti per puro caso. Era stata già scavata una buca in un campo: Barbieri avrebbe dovuto gettarci il corpo di Ilenia e cospargerlo di acido. L'omi ...