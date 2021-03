La ministra Gelmini assicura che sono in arrivo milioni di dosi (Di martedì 23 marzo 2021) «Non dobbiamo fare la gara a chi ha ragione o torto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione: serve un grande patto di salvezza nazionale e le Regioni sono dentro questo schema». Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, ieri ha incontrato il premier Mario Draghi per fare il punto sui vaccini. E sulla Stampa spiega che non è il momento delle polemiche, ma di uno sforzo collettivo per portare il Paese fuori dall’emergenza. Da una parte il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che ha detto che ci sono Regioni con gravi carenze organizzative per la somministrazione dei vaccini. Dall’altra le Regioni che invece lamentano l’insufficienza delle forniture. «Purtroppo stiamo pagando la confusione derivante dal fatto che siamo alla terza versione del piano vaccini», dice ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 marzo 2021) «Non dobbiamo fare la gara a chi ha ragione o torto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione: serve un grande patto di salvezza nazionale e le Regionidentro questo schema». Mariastellaper gli Affari regionali, ieri ha incontrato il premier Mario Draghi per fare il punto sui vaccini. E sulla Stampa spiega che non è il momento delle polemiche, ma di uno sforzo collettivo per portare il Paese fuori dall’emergenza. Da una parte il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che ha detto che ciRegioni con gravi carenze organizzative per la somzione dei vaccini. Dall’altra le Regioni che invece lamentano l’insufficienza delle forniture. «Purtroppo stiamo pagando la confusione derivante dal fatto che siamo alla terza versione del piano vaccini», dice ...

