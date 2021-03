La ministra Bonetti insiste: 'Asili nido ed elementari potrebbero riaprire dopo Pasqua' (Di martedì 23 marzo 2021) Potranno rientrare a scuola dopo le vacanze di Pasqua gli alunni più piccoli, anche in zona rossa: è questa la proposta (o la suggestione) della ministra della Famiglia, Elena Bonetti, secondo cui ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Potranno rientrare a scuolale vacanze digli alunni più piccoli, anche in zona rossa: è questa la proposta (o la suggestione) delladella Famiglia, Elena, secondo cui ...

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bonetti No women, no panel - evento di presentazione della campagna europea Nel programma, gli interventi della Ministra delle Pari Opportunità , Elena Bonetti , della Presidente della Commissione per i Diritti delle Donne e l'Uguaglianza di Genere del Parlamento Europeo, ...

Scuola: Faraone, 'non possono essere le ultime a riaprire, bene Bonetti' "L'apertura delle scuole è da sempre una battaglia di Italia viva: la ministra Bonetti fa benissimo a fare proposte condivise con tutto il governo. Sarebbe ottimo se le scuole aprissero subito dopo Pasqua come ha detto la ministra: le scuole non possono subire ulteriori ...

Ministra Bonetti sulla riapertura scuole dopo Pasqua, anche zona rossa Radio Gold Coronavirus, la proposta della ministra Bonetti: “Scuole aperte anche in zona rossa dopo Pasqua” Il nuovo Dpcm di Mario Draghi si prepara a subire qualche cambiamento, almeno inerente al tema della scuola. La ministra per le Pari opportunità e la La ministra Elena Bonetti ha proposto una totale r ...

Scuole aperte in zona rossa dopo Pasqua: parola di Bonetti Le scuole potrebbero aprire dopo Pasqua anche in zona rossa almeno fino alle elementari e la conferma arriva dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti.

