La Ministra Bonetti: «Dopo Pasqua si torna in classe nelle zone rosse» (Di martedì 23 marzo 2021) Se il Ministro Bianchi non sembra essere stato colpito dallo sciopero della DAD in programma il 26 marzo per sensibilizzare al problema dei tanti alunni chiusi a casa e dietro ad un pc per fare lezione, differente è stata la reazione del ministro della Famiglia Elena Bonetti, come riporta Il Giornale «Già Dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria». Per quelle Regione che invece passeranno in arancione già adesso è previsto che riaprano asili nido, scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e al 50% anche le scuole secondarie di secondo grado. Più cauta la reazione del Pd: «Crediamo sia importante diversificare le prossime e necessarie aperture non solo per zone e colori ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Ministra Bonetti Vaccino Covid, Draghi spinge per accelerare La ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità, Elena Bonetti, auspica che anche in zona rossa le scuole, almeno infanzia e primaria, possano riaprire i cancelli subito dopo le vacanze pasquali. ...

Scuola, ipotesi bambini in aula in zona rossa. Il governo vuole riaprire le classi dei più piccoli Far rientrare in classe tutti i bambini, dopo . Un obiettivo non da poco, quello proposto dalla ministra alle pari opportunità Elena Bonetti, ma che già solo al pensiero rincuora milioni di famiglie italiane alle prese con bambini seduti davanti ai computer che si scaricano troppo velocemente, ...

Ministra Bonetti sulla riapertura scuole dopo Pasqua, anche zona rossa Radio Gold Scuola, Bonetti: "Rivalutare aperture dopo Pasqua anche in zona rossa" (Teleborsa) - Un ritorno a scuola dopo le vacanze di Pasqua ed anche prima. E' l'auspicio della Ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti, la quale ricorda che "la scuola è chiusa solo nelle regio ...

Covid, 13.846 nuovi casi e 386 morti. In arrivo un milione di vaccini Pfizer Il tasso di positività sale all'8,2%. Aumentano di 565 i ricoveri nei reparti ordinari, di 62 quelli in terapia intensiva. Il governo aiuterà le regioni in difficoltà con i vaccini ...

