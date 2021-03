La Meloni agli alleati: «Torneremo insieme per guidare l’Italia, ma basta polemiche contro di noi» (Di martedì 23 marzo 2021) Sul governo Draghi dice di «non vedere passi avanti» e di considerarlo, nei fatti, in «perfetta continuità» con il precedente Conte-bis. Al punto che «tanti che all’inizio avevano dubbi» ora la spronano «ad andare avanti», cioè a continuare nella sua opposizione. Non perché sia una «signora no», ma perché «a bocciare tante scelte di questo governo non sono io, ma gli italiani». Giorgia Meloni non ha dubbi che la scelta fatta un mese sia quella giusta. Anzi, la più rispondente all’interesse generale. La leader dei Fratelli d’Italia parla dalle colonne del Corriere della Sera e non scansa nessuna domanda, fossero anche quelle, assai pepate, sul rapporto con Berlusconi e Salvini. «Non faccio polemiche coi miei alleati», puntualizza prima di dirsi «sicura che dopo questa parentesi ci ritroveremo per governare assieme il Paese». Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Sul governo Draghi dice di «non vedere passi avanti» e di considerarlo, nei fatti, in «perfetta continuità» con il precedente Conte-bis. Al punto che «tanti che all’inizio avevano dubbi» ora la spronano «ad andare avanti», cioè a continuare nella sua opposizione. Non perché sia una «signora no», ma perché «a bocciare tante scelte di questo governo non sono io, ma gli italiani». Giorgianon ha dubbi che la scelta fatta un mese sia quella giusta. Anzi, la più rispondente all’interesse generale. La leader dei Fratelli d’Italia parla dalle colonne del Corriere della Sera e non scansa nessuna domanda, fossero anche quelle, assai pepate, sul rapporto con Berlusconi e Salvini. «Non facciocoi miei», puntualizza prima di dirsi «sicura che dopo questa parentesi ci ritroveremo per governare assieme il Paese». Giorgia ...

Advertising

Franciscktrue : RT @giul9801: @myrtamerlino Il carrozzone 'Aria' messo in piedi da Salvini, Meloni e Berlusconi, costa agli italiani, e ai lombardi, solo d… - barbara51732077 : RT @giul9801: @myrtamerlino Il carrozzone 'Aria' messo in piedi da Salvini, Meloni e Berlusconi, costa agli italiani, e ai lombardi, solo d… - giul9801 : @myrtamerlino Il carrozzone 'Aria' messo in piedi da Salvini, Meloni e Berlusconi, costa agli italiani, e ai lombar… - AnnaMar74773335 : RT @EmilianaCarifi: Il carrozzone 'Aria' messo in piedi da Salvini, Meloni e Berlusconi, costa agli italiani, e ai lombardi, solo di stipen… - Le_Paginedi : RT @EmilianaCarifi: Il carrozzone 'Aria' messo in piedi da Salvini, Meloni e Berlusconi, costa agli italiani, e ai lombardi, solo di stipen… -