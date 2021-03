La mamma di Pierpaolo Pretelli posta una foto di Ariadna | ma riceve critiche

(Di martedì 23 marzo 2021)alladinella casa del Grande Fratello Vip era stato chiaro. Il modello aveva chiesto espressamente alla sua famiglia di lasciarlo vivere serenamente la sua storia d’amore con Giulia Salemi ed evitare scivoloni in TV e sui social. L’ex velino ha già abbondantemente risposto, ma nell’occhio del ciclone, in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Alessia19796841 : @GioiaKiss @lidiadipaola La mamma di Pierpaolo - camadonnaa : @_GeHo_ mamma quanto mi stanno sul cazzo i genitori di pierpaolo - exlief : RT @sisalvichipuoo: alcuni commenti sotto l’ultimo post della mamma di pierpaolo ?? - crispyfede1 : @Frances97552590 A parte l’ultima frase che è di una noia astrale. La critica sorge nel pubblicare la foto con un’e… - hotroppiaccount : RT @sisalvichipuoo: alcuni commenti sotto l’ultimo post della mamma di pierpaolo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : mamma Pierpaolo

Intanto a Live Non è la D'Urso,Pretelli fidanzato di Giulia Salemi ha commentato la '...una parassita? Ma davvero possiamo pensare all' Isola dei Famosi 2021 senza Fariba Teherani ? La...Il suo rapporto conPretelli tanto ha fatto discutere, anche quando ha abbandonato la ... la tua'. Patrizia Pellegrino presenta la figlia Arianna e racconta la sua malattia molto rara ...Pioggia di critiche per la mamma di Pierpaolo Pretelli, per aver postato una foto di Ariadna Romero e i fan del modello si sono scatenati ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, attacco web alla ex: “Ariadna vuole mettersi in luce”, ecco da parte di chi. Ieri sera nel corso di Live, Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di parlare della sua stor ...