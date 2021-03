La letteratura e il cinema d’animazione (Di martedì 23 marzo 2021) letteratura e film d’animazione. Questi i due topics ai quali Guido Mastroianni e Michele Citro, co-autore del libro, rivolgono la loro attenzione, non effettuandone una semplice e monodica disamina, bensì individuandone i punti di incontro ed esplicandone le reciproche influenze a un pubblico tendenzialmente propenso a subissare le effettive e, altresì evidenti, interazioni fra questi due microcosmi. “Il nostro lavoro – afferma Guido Mastroianni- nasce innanzitutto da una duplice passione, quella per il cinema e quella per la letteratura, che io e Michele condividiamo. Da sempre il cinema si è nutrito di letteratura: impossibile citare tutte le fonti a cui il grande schermo ha attinto per realizzare pellicole di ogni tipo. Il nostro intento, nello specifico, è quello di individuare ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021)e film. Questi i due topics ai quali Guido Mastroianni e Michele Citro, co-autore del libro, rivolgono la loro attenzione, non effettuandone una semplice e monodica disamina, bensì individuandone i punti di incontro ed esplicandone le reciproche influenze a un pubblico tendenzialmente propenso a subissare le effettive e, altresì evidenti, interazioni fra questi due microcosmi. “Il nostro lavoro – afferma Guido Mastroianni- nasce innanzitutto da una duplice passione, quella per ile quella per la, che io e Michele condividiamo. Da sempre ilsi è nutrito di: impossibile citare tutte le fonti a cui il grande schermo ha attinto per realizzare pellicole di ogni tipo. Il nostro intento, nello specifico, è quello di individuare ...

Ultime Notizie dalla rete : letteratura cinema Locarno: Lagioia protagonista de L'immagine e la parola Torna il consueto appuntamento con L'immagine e la parola , evento collaterale del Locarno Film Festival. Protagonista del percorso interdisciplinare tra cinema e letteratura quest'anno sarà Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, Premio Strega nel 2015 con La Ferocia e autore dell'acclamato romanzo La città dei vivi , ...

KanterStrasse, StraligutTeatro presentano, OZz ... cinema e illustrazione animata. Tanti linguaggi per provare a raccontare uno dei classici più importanti della letteratura americana: Il meraviglioso mago di Oz di Lyman Frank Baum. Quello che sarà ...

