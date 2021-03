La lettera di Fabrizio Corona in diretta tv: “Sono pronto a morire per i miei diritti” (Di martedì 23 marzo 2021) La lettera di Fabrizio Corona in diretta tv. Fabrizio Corona scrive una lettera dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato da giorni dopo che si è ferito al braccio non appena ha saputo della revoca ai domiciliari. “Sono pronto a morire per i miei diritti. Nulla era premeditato”, questo parte del contenuto letto in diretta tv al programma di “Non è l’arena” questa sera. “Sono pronto a morire per i miei diritti. Nulla era premeditato”. È solo una parte della lettera di Fabrizio Corona letta questa ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Ladiintv.scrive unadal reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato da giorni dopo che si è ferito al braccio non appena ha saputo della revoca ai domiciliari. “per i. Nulla era premeditato”, questo parte del contenuto letto intv al programma di “Non è l’arena” questa sera. “per i. Nulla era premeditato”. È solo una parte delladiletta questa ...

