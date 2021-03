La Lega annuncia battaglia in Parlamento sulle cartelle fiscali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 marzo 2021) «Con uno scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, che aveva deciso il governo Conte, non si poteva fare di più». Lo spiega alla Stampa Claudio Durigon, sottosegretario all’Economia ed esponente della, per rispondere alle critiche delle associazioni di categoria che giudicano insoddisfacenti i ristori. «Questo è solo il primo passo ed è comunque un aiuto maggiore rispetto ai quattro interventi precedenti», dice. Ma sullo stralcio delleesattoriali, dopo aver perso il braccio di ferro con Pd e LeU, laper lanon sembra essere finita qui. «L’accordo raggiunto non è quello che auspicavamo, però nel passaggio parlamentare ci torneremo», assicura Durigon. «Avremo tempo di modificare alcuni aspetti: il tetto a 5mila euro va alzato a 10mila, così come va esteso il periodo di riferimento ...