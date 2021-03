(Di martedì 23 marzo 2021) La(RFEF) cambia look. Mentre sono in corso i preparativi per le qualificazioni al Mondiale 2022, la federazione ha presentato il, che riguarda anche la Nazionale, annunciando la novità attraun comunicato. La nuova brand identity è stata presentata in via telematica alla Ciudad del Futbol, campo di allenamento e quartier L'articolo

Advertising

OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: La Federcalcio spagnola lancia il nuovo logo verso #EURO2020 - CalcioFinanza : La Federcalcio spagnola lancia il nuovo logo verso #EURO2020 - sportli26181512 : #Marketing #Notizie La Federcalcio spagnola lancia il nuovo logo verso EURO 2020: La Federcalcio spagnola (RFEF) ca… - TizianoMulier10 : Carissime #sky #dazn e compagnia cantante, carissime federcalcio italiana e spagnola, le mie due squadre del cuore… - marcovarini : RT @RaiSport: ? #CoppadelRe: il ministro della Sanità vieta il pubblico per la finale La Federcalcio spagnola voleva far giocare l'incontro… -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio spagnola

Tuttavia, la partita in programma per il 3 aprile non avrà il pubblico: l'ha comunicato lacon una nota ufficiale .Nella giornata di ieri, la Rfef,, aveva informato che avrebbe discusso con la Junta dell'Andalusia e gli organi sanitari circa la possibilità di permettere l'ingresso ad almeno ...Per gli impegni internazionali, il Napoli lascerà partire ben 12 calciatori: ecco tutti gli azzurri convocati dalla propria Nazionale.La Juventus immagina per Buffon un ruolo in società, lui però ha ancora voglia di campo e il club gialloblù potrebbe raccoglierlo. Ancora qualche mese e sapremo cosa accadrà Secondo quanto riportato d ...