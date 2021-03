La doppia morale dell’Ue sui diritti umani: sanziona la Cina, ma si prepara a stringere nuovi accordi con il dittatore Erdogan (Di martedì 23 marzo 2021) Sono passati oltre 30 anni dal massacro di piazza Tienanmen, quando nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 il governo cinese represse nel sangue la protesta di lavoratori e studenti che chiedevano riforme democratiche ed economiche. Per la prima volta da allora l’Occidente – l’Unione europea insieme al Regno Unito, Stati Uniti e Canada – torna a sanzionare Pechino, questa volta per i campi di internamento in cui sono reclusi centinaia di migliaia di uiguri nella regione dello Xinjiang. Per gli Stati Uniti e il Canada si tratta di «genocidio». Già a dicembre 2020 il Parlamento europeo aveva approvato un testo unico sulla repressione della minoranza musulmana e turcofona nei centri educativi e nei campi di lavoro forzato. «Un coordinamento perfetto», ha commentato in conferenza stampa l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell dopo il via libera dei ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Sono passati oltre 30 anni dal massacro di piazza Tienanmen, quando nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 il governo cinese represse nel sangue la protesta di lavoratori e studenti che chiedevano riforme democratiche ed economiche. Per la prima volta da allora l’Occidente – l’Unione europea insieme al Regno Unito, Stati Uniti e Canada – torna are Pechino, questa volta per i campi di internamento in cui sono reclusi centinaia di migliaia di uiguri nella regione dello Xinjiang. Per gli Stati Uniti e il Canada si tratta di «genocidio». Già a dicembre 2020 il Parlamento europeo aveva approvato un testo unico sulla repressione della minoranza musulmana e turcofona nei centri educativi e nei campi di lavoro forzato. «Un coordinamento perfetto», ha commentato in conferenza stampa l’Alto rappresentanteJosep Borrell dopo il via libera dei ...

