La Divina Commedia diventa un ballo | domani su Rai 5 si omaggia Dante

"Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza". Proprio sulla conoscenza è quello su cui vuole puntare la Rai nella giornata di domani 24 marzo 2021. Questa è una delle frasi più celebri di Dante Alighieri scritte nella Divina Commedia al canto ventiseiesimo dell'Inferno quando, insieme a Virgilio, è giunto all'ottavo cerchio dell'Inferno, le Malebolge, che si presenta come un'enorme zona circolare solcata da dieci fossati concentrici, le "bolge", separate le una dalle altre da pareti divisorie e collegate da ponti di pietra di un livido color ferro, dove vengono puniti i consiglieri di frode. Questo è solo un minuscolo passaggio di quello che verrà trasmesso su Rai 5 al canale 23 del Digitale Terreste. La Rai, infatti, per celebrare Dante ha deciso di mandare in onda uno ...

