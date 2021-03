La difesa di Lombardo al contrattacco: "Una storia politica trasformata in Romanzo Criminale" (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Una storia politica "trasformata in un Romanzo Criminale" fatto "di parole e non di fatti" con accuse "fumose, generiche e astratte". La difesa dell'ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo va all'attacco e nel primo giorno dedicato alle arringhe difensive ribadisce con forza che "i collaboratori di giustizia dicono falsità" e che "se fosse stata fondata la costruzione della Procura generale" avremmo "dovuto trovare una montagna di fatti reali e di favoritismo autentico degli interessi mafiosi" ma "così non è stato". Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio ascolta in silenzio, seduto vicino ai suoi legali, ma non troppo per rispettare le norme ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Unain un" fatto "di parole e non di fatti" con accuse "fumose, generiche e astratte". Ladell'ex Governatore siciliano Raffaeleva all'attacco e nel primo giorno dedicato alle arringhe difensive ribadisce con forza che "i collaboratori di giustizia dicono falsità" e che "se fosse stata fondata la costruzione della Procura generale" avremmo "dovuto trovare una montagna di fatti reali e di favoritismo autentico degli interessi mafiosi" ma "così non è stato"., accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio ascolta in silenzio, seduto vicino ai suoi legali, ma non troppo per rispettare le norme ...

