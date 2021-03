La Cina scopre la privacy: stop alle app che chiedono dati personali superflui (Di martedì 23 marzo 2021) Usare una app da smartphone o, addirittura, una funzione dell’app stessa e venire sommersi da richieste eccessive di dati personali. È all’ordine del giorno in Cina. I gestori dei servizi informatici richiedono spesso non soltanto generalità e geolocalizzazioni (che, in alcuni casi e per alcune funzioni, sono assolutamente indispensabili al funzionamento delle app), ma anche altri dati personali sensibili, come dati biometrici per accedere a servizi di pagamento. Bene, dal 1° maggio il governo impone un cambio di passo per le app in Cina. LEGGI ANCHE > Apple accusa alcune app cinesi di non rispettare la privacy nel tracciamento degli utenti App in Cina, la stretta del governo sulla privacy E la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 marzo 2021) Usare una app da smartphone o, addirittura, una funzione dell’app stessa e venire sommersi da richieste eccessive di. È all’ordine del giorno in. I gestori dei servizi informatici rispesso non soltanto generalità e geolocalizzazioni (che, in alcuni casi e per alcune funzioni, sono assolutamente indispensabili al funzionamento delle app), ma anche altrisensibili, comebiometrici per accedere a servizi di pagamento. Bene, dal 1° maggio il governo impone un cambio di passo per le app in. LEGGI ANCHE > Apple accusa alcune app cinesi di non rispettare lanel tracciamento degli utenti App in, la stretta del governo sullaE la ...

