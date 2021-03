La CIG europea funziona Orlando | “Grande risultato frutto dello sforzo comune”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – “Unquello ottenuto con SURE che ha garantito sostegno a milioni di lavoratori e imprese in 18 Paesi Ue”. Lo ha affermato il Ministro del Lavoro Andrea, aggiungendo che il successo del fondo europeo per la cassa integrazione è “la dimostrazione che la sfida globale della pandemia si può vincere solo con una risposta globale e unoa livello europeo”. Le parole del titolare al welfare sono arrivate in risposta al rapporto pubblicato da Bruxelles sui primi sei mesi di operatività del programma SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, che ha previsto 100 miliardi di euro per sostenere il mercato del lavoro in UE. Il 90%, pari a circa 90 miliardi, sono stati già erogati in 19 Stati membri. Il sistema, che si finanzia con emissioni ...