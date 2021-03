La censura dei classici greci e romani negli USA riguarda anche noi (Di martedì 23 marzo 2021) La libertà e la tolleranza sono concetti fondamentali per la nostra società e sacrosanti da difendere, ma se la loro difesa si trasforma in fanatismo, il rischio è che vada a minare proprio le basi stesse del pensiero che ha condotto alla conquista di questi valori. Una prova lampante è la battaglia in corso in alcuni contesti americani contro i classici greci e latini, tacciati di razzismo e che, seppur fisicamente lontana riguarda in prima persona il nostro Paese, il nostro continente e la nostra cultura. Da molti mesi stanno prendendo piede negli Stati Uniti e non solo fenomeni di censura verso opere di qualsiasi genere ritenute “razziste” per le ragioni più disparate, spesso appellandosi a frasi o concetti presi fuori da qualsiasi contesto. Ne sono un esempio l’abbattimento di molte statue tra cui ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) La libertà e la tolleranza sono concetti fondamentali per la nostra società e sacrosanti da difendere, ma se la loro difesa si trasforma in fanatismo, il rischio è che vada a minare proprio le basi stesse del pensiero che ha condotto alla conquista di questi valori. Una prova lampante è la battaglia in corso in alcuni contesti americani contro ie latini, tacciati di razzismo e che, seppur fisicamente lontanain prima persona il nostro Paese, il nostro continente e la nostra cultura. Da molti mesi stanno prendendo piedeStati Uniti e non solo fenomeni diverso opere di qualsiasi genere ritenute “razziste” per le ragioni più disparate, spesso appellandosi a frasi o concetti presi fuori da qualsiasi contesto. Ne sono un esempio l’abbattimento di molte statue tra cui ...

