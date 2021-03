“La carenza di vitamina D può aggravare il Covid” | lo studio Iss che dà ragione a Remuzzi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – LadiD sembra favorire, in coloro che hanno contratto il coronavirus, forme più virulente – e quindi pericolosa per la vita – di-19, ovvero «stadi clinici» della malattia «più compromessi». Lo rivela unoretrospettivo, condotto su 52 pazienti e pubblicato sulla rivista medica Respiratory Research, che ha visto la partecipazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss), dell’ospedale Sant’Andrea di Roma e di altre istituzioni. Nonostante glisi puntualizzino come sia «difficile sostenere se l’integrazione diD possa svolgere un ruolo nel combattere la gravità della malattia e ridurre la sua mortalità», la raccomandazione di provvedere a un giusto apporto diD per scongiurare forme gravi di ...