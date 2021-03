La candidatura al Nobel… (Di martedì 23 marzo 2021) Odio fare il guastafeste, ma non posso esimermi dal trattare questa notizia, specie visto quante volte negli anni passati l’abbiamo dovuta confutare per altre figure. Partiamo da uno dei titoli che ci avete segnalato, il Fatto Quotidiano del 21 marzo 2021: I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria” Nel testo dell’articolo viene riportata questa frase, che è poi quella che mi ha dato più fastidio: Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021 per il suo impegno nella lotta alla pandemia di coronavirus: è la prima volta nella storia che tutti i sanitari di una Nazione ricevono tale candidatura. “Il personale sanitario italiano – scrive il Comitato per il Nobel norvegese illustrando la motivazione con la quale ha accettato la proposta – è ... Leggi su butac (Di martedì 23 marzo 2021) Odio fare il guastafeste, ma non posso esimermi dal trattare questa notizia, specie visto quante volte negli anni passati l’abbiamo dovuta confutare per altre figure. Partiamo da uno dei titoli che ci avete segnalato, il Fatto Quotidiano del 21 marzo 2021: I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria” Nel testo dell’articolo viene riportata questa frase, che è poi quella che mi ha dato più fastidio: Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021 per il suo impegno nella lotta alla pandemia di coronavirus: è la prima volta nella storia che tutti i sanitari di una Nazione ricevono tale. “Il personale sanitario italiano – scrive il Comitato per il Nobel norvegese illustrando la motivazione con la quale ha accettato la proposta – è ...

