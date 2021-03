La campagna vaccinale dissemina gaffes nei TG (Di martedì 23 marzo 2021) Quando la campagna vaginale e la patata contagiano la tv Il Quotidiano del Sud, pagina 14, di Marco Castoro. La campagna vaccinale ha seminato il panico nei tiggì. Questa volta AstraZeneca non c’entra. Più di una conduttrice ha commesso in diretta la gaffe per eccellenza, scambiando l’aggettivo vaccinale con quello vaginale, di ben altro significato. Il primato spetta a Cristiana Mancini di Sky Tg24 che addirittura ha rifilato una tripletta memorabile, utilizzando più volte in diretta l’espressione sbagliata. «La gaffe a luci rosse» come l’ha definita Staffelli quando le ha consegnato il Tapiro di Striscia La Notizia per le prime due performance disastrose. Poi è arrivata la terza. Voto a perdere Anche la veterana Veronica Voto ci è cascata. E la campagna vaginale è di nuovo comparsa a Sky Tg24. Quasi ... Leggi su tvzoom (Di martedì 23 marzo 2021) Quando lavaginale e la patata contagiano la tv Il Quotidiano del Sud, pagina 14, di Marco Castoro. Laha seminato il panico nei tiggì. Questa volta AstraZeneca non c’entra. Più di una conduttrice ha commesso in diretta la gaffe per eccellenza, scambiando l’aggettivocon quello vaginale, di ben altro significato. Il primato spetta a Cristiana Mancini di Sky Tg24 che addirittura ha rifilato una tripletta memorabile, utilizzando più volte in diretta l’espressione sbagliata. «La gaffe a luci rosse» come l’ha definita Staffelli quando le ha consegnato il Tapiro di Striscia La Notizia per le prime due performance disastrose. Poi è arrivata la terza. Voto a perdere Anche la veterana Veronica Voto ci è cascata. E lavaginale è di nuovo comparsa a Sky Tg24. Quasi ...

Advertising

stanzaselvaggia : In Lombardia non hanno funzionato il tracciamento, il sistema dei tamponi, la comunicazione, la protezione delle st… - ilpost : La #RegioneLombardia ha incolpato dei continui problemi e disservizi delle #vaccinazioni la società ARIA, a cui LA… - DSantanche : Eccola l'eredità dell'avvocato di Volturara Appula: fallimenti, oltre 100mila morti, una campagna vaccinale per cui… - StefanoFeltri : RT @StefanoSamma7: All'improvviso @regionecampania rilascia dei dati sulla campagna vaccinale in corso aggiornati (suppongo) al 22/03. Imp… - Informaticalv : Economia ed imprese- Piero De Luca(Pd): “Accelerare sulla campagna vaccinale per la ripartenza del Paese. Il decret… -