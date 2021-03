La benzina sempre più su | sale da 20 settimane | verde a 1 | 579 euro

Advertising

CCavaioni : RT @Sovra_Knight: ?? Eh la benzina ogni giorno costa sempre di più E la vaccinazione precipita giù Vaccination Vaccination ?? - ReginaNera6 : RT @Sovra_Knight: ?? Eh la benzina ogni giorno costa sempre di più E la vaccinazione precipita giù Vaccination Vaccination ?? - massimos1965 : Certo prezzi Benzina e Diesel aumentano. E chi ci rimette sono sempre i soliti. Con scusa degli aumenti di Benzina… - VEventuali : @noventano comunque è facile: se faccio 100k al giorno sono a posto per 10 giorni. 'che me frega ammè se aumentano… - Sovra_Knight : ?? Eh la benzina ogni giorno costa sempre di più E la vaccinazione precipita giù Vaccination Vaccination ?? -

Ultime Notizie dalla rete : benzina sempre

... arrivato -in modalit self - ad una media nazionale di 1,445 euro a litro. I prezzi sono in salita dalla prima settimana di novembre 2020, quando il prezzo dellasi attestava in ...A crescere è anche il gasolio , arrivato -in modalità self - ad una media nazionale di 1,445 euro a litro. I prezzi dellasono in salita dalla prima settimana dello scorso novembre. ...Il prezzo della benzina sale ancora, ormai ininterrottamente da 20 settimane. Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo Economico la verde in modalità self service è arrivata a 1,579 ...Il prezzo della benzina sale ancora, ormai ininterrottamente da 20 settimane. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico la verde in modalità self service è arrivata a 1,579 ...