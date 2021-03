Kitikaka – E al 300esimo giorno Fra’ Max Allegri da Livorno ritornò dai suoi fedeli e disse | “Alla Juve devi gioa’ per vince”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) “Un so quante oreee n ci son dentro i corsi di Coverciano però … cioè … l’at… cioè… a me… quando a volte mi domandavano ‘possiamo venì a vedè i tuoi allenamenti… venite … cioè… non è che mando i missili sulla luna… cioè se vi divertite a vedè gli allenamenti… ma io non f… cioè l’al… eeeee… il preparare la partita, gli accorgimenti… un allenatore vive di sensazioni”. E al 730esimoMassimiliano dasi levò saio, sandali e cilicio dell’esilio e tornò a parlare. Più atteso di un gol di Bernardeschi, più osannato di Rino Marchesi e Gigi Maifredi, adorato in religioso silenzio come la sacra sindone, venerato come un’ “acciughina” nella bagnacauda, Massimiliano daha voluto partecipare sommessamente, senza alcun vanto, senza modestia alcuna, all’ultima puntata di Sky Calcio Club. Una poltroncina irta di spine quella ...