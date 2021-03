Keanu Reeves più che mai: BRZRKR diventerà un film (Di martedì 23 marzo 2021) Keanu Reeves, ormai finalmente edulcorato dal personaggio di Neo (ma anche no, visto l’imminente Matrix 4), prossimamente vestirà i panni, dopo il successo di John Wick, di un nuovo protagonista action, stavolta però tratto proprio dal fumetto di sua creazione, ossia BRZRKR, un’opera ideata da Keanu Reeves stesso, assieme a Matt Kindt (Pistolwhip, MIND MGMT, Revolver) e illustrata da Ron Garney, “matita” molto nota in casa Marvel. Netflix si è assicurata i diritti e dovremo, pertanto, al colosso il merito portare sul grande schermo il live-action tratto dall’opera, ma non solo, nei progetti della piattaforma c’è anche la co-produzione assieme a BOOM! Studios una serie anime dedicata, la quale ne amplierà l’universo narrativo. Neo… eeeehm, John… eeeehm, Keanu ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021), ormai finalmente edulcorato dal personaggio di Neo (ma anche no, visto l’imminente Matrix 4), prossimamente vestirà i panni, dopo il successo di John Wick, di un nuovo protagonista action, stavolta però tratto proprio dal fumetto di sua creazione, ossia, un’opera ideata dastesso, assieme a Matt Kindt (Pistolwhip, MIND MGMT, Revolver) e illustrata da Ron Garney, “matita” molto nota in casa Marvel. Netflix si è assicurata i diritti e dovremo, pertanto, al colosso il merito portare sul grande schermo il live-action tratto dall’opera, ma non solo, nei progetti della piattaforma c’è anche la co-produzione assieme a BOOM! Studios una serie anime dedicata, la quale ne amplierà l’universo narrativo. Neo… eeeehm, John… eeeehm,...

