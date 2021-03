Keanu Reeves | il suo fumetto ‘BRZRKR’ diventa un film e una serie Netflix

(Di martedì 23 marzo 2021)non sbaglia un colpo. Molto amato dal pubblico per le sue doti umane e attoriali, ora intraprende un nuovo progetto concontinua a stupire i suoi fan. Solo lo scorso novembre è uscito il primo numero di un, intitolato BRZRKR, che sta per Berserker, ed è stato un successo straordinario. Pubblicato con una casa editrice indipendente, la Boom! Studios, solo il primo volume ha venduto oltre 650.000 copie. Tutta la collana, costituita da 12 volumi, è stata scritta e diretta dallo stesso, che ha collaborato con l’illustratore Ron Garney, con l’autore candidato all’Eisner Award, Matt Kindt, che in precedenza aveva già scritto per Marvel, DC Comics e Valiant. Ilha come ...

In attesa di vederlo nel nuovo film di Dean Parison, nel quarto capitolo di Matrix diretto da Lana Wachowski e nel quarto capitolo di John Wick che inizierà a girare in primavera ,annuncia che sarà il protagonista e il produttore di BRZRKR, il live - action ordinato da Netflix basato sul fumetto di BOOM! Studios co - creato e co - sceneggiato dallo stesso ...Il colosso streaming ha acquistato i diritti del fumetto per svilupparne un adattamento cinematografico (prodotto e interpretato da) nonché una serie anime Inarrestabile, che ha fatto centro anche con Brzrkr, il fumetto che la stessa star di Matrix e John Wick ha ideato . Brzrkz , infatti, diventerà un ...John Wick, nei prossimi capitoli, non vedrà la presenza di Derek Kolstad alla sceneggiatura. Scopriamo il perché di tale decisione.Keanu Reeves sarà protagonista di un nuovo film basato su un suo fumetto. Secondo diverse fonti, il 56enne produrrà e reciterà nell’adattamento del suo fumetto “BRZRKR” e presterà il suo talento vocal ...