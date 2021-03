Karina Cascella, il “prima e dopo” è sorprendente: “Mostriamoci anche con i difetti” (Di martedì 23 marzo 2021) Karina Cascella ha postato una foto su IG con il suo “prima e dopo” che mostra un cambiamento fisico sorprendente. Scopriamo i dettagli La showgirl Karina CascellaLa showgirl ed opinionista televisiva ha pubblicato una foto su Instagram che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi follower. Il motivo non è stato questa volta solo quello che riguarda le sue qualità fisiche, che non passano indifferenti sul web. Ma quello di un messaggio importante e personale che ha voluto mandare dai social. Il tema è quello dell’aspetto fisico delle donne, che spesso ricorrono a “ritocchi” prima di pubblicare una foro. Per timore delle critiche che potrebbero arrivare. L’esasperazione della perfezione fisica e della bellezza da evidenziare a tutti i costi resta un ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021)ha postato una foto su IG con il suo “” che mostra un cambiamento fisico. Scopriamo i dettagli La showgirlLa showgirl ed opinionista televisiva ha pubblicato una foto su Instagram che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi follower. Il motivo non è stato questa volta solo quello che riguarda le sue qualità fisiche, che non passano indifferenti sul web. Ma quello di un messaggio importante e personale che ha voluto mandare dai social. Il tema è quello dell’aspetto fisico delle donne, che spesso ricorrono a “ritocchi”di pubblicare una foro. Per timore delle critiche che potrebbero arrivare. L’esasperazione della perfezione fisica e della bellezza da evidenziare a tutti i costi resta un ...

