Kairos | il nuovo superyacht disegnato da Pininfarina per Oceanco

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 23 marzo 2021)è il risultato della prima collaborazione tra il rinomato studio di designe il grande costruttore di yacht custom, a cui si aggiunge la progettazione tecnica e lo sviluppo ingegneristico fornito da Lateral Naval Architects. Ilè stato progettato per fornire una vita a bordo senza confini e sviluppato attorno a un sistema di propulsione E-Hybrid che utilizza le batterie come fonte primaria di energia.: futuro sostenibile per lo yachting conCreato in armonia con l’iniziativa NXT disulla sostenibilità e l’innovazione,offre una panoramica tangibile di come la tecnologia attualmente disponibile possa aprire la strada a un futuro sostenibile per lo yachting. “...